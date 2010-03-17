Тигипко: 93,5% к ВВП - это валовой внешний долг, а не госдолг

93,5% к ВВП является размером валового внешнего долга Украины, в который входит и государственный долг, и не может являться общим государственным долгом.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уточнил ранее распространенную информацию пресс-службы правительства о том, что на сегодняшний день общий государственный долг Украины, включая гарантированный, составляет 93,5% ВВП.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сообщил, что на сегодняшний день общий государственный долг Украины, включая гарантированный, составляет 93,5% ВВП.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, номинальный ВВП Украины за 2009 год составил 912 млрд. 563 млн. грн. в постоянных ценах 2007 года.

По информации Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января т.г. составил 301 млрд. 538 млн. 747,28 тыс. грн., или 37 млрд. 686 млн. 690,45 тыс. долл., что на 0,01% больше показателя на конец 2009 года.

На протяжении января 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26 млн. 010,36 тыс. грн. (0,01%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением.

При этом государственный внешний долг уменьшился на 614 млн. 278,69 тыс. грн. (0,51%), государственный внутренний долг – на 1 млрд. 123 млн. 330,31 тыс. грн. (1,23%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 483 млн. 041,26 тыс. грн. (0,54%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат по погашению гарантированного государственного долга над суммой заимствований.