Межбанк: доллар немного упал

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9670/7,9750, к 12:00 сузился спрэд - 7,9715/7,9740. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9695/7,9735.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9730 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2730/0,2733, к 12:00 цены повысились до 0,2734/0,2736. К закрытию цены установились на уровне 0,2735/0,2737.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1478 (-0,2122).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3755/1,3815.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9825/10,9960, к 12:00 цены понизились - 10,9750/10,9810. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9675/10,9765.