Эксперт: валютный рынок продолжил ориентироваться на НБУ

Валютный рынок во вторник, 16 марта, продолжил ориентироваться на Национальный банк Украины (НБУ).

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, Нацбанк вчера осуществил очередную «косметическую» корректировку курса интервенций, на этот раз с 7,974 до 7,973 грн./долл., и игроки рынка держались этой опорной точки. Как следствие, курс гривни к доллару во вторник практически не изменился, подчеркнул экономист.

А.БЛИНОВ сообщил, что с начала марта 2010 года Национальный банк выкупил на открытом рынке 0,6 млрд. долларов. Это означает, что денежная эмиссия по валютному каналу составила 4,9 млрд. грн., отметил экономист.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанке во вторник, 16 марта, торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9670/7,9760, к 12:00 сузился спрэд - 7,9715/7,9735.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9705/7,9755 грн./долл.