ЕИБ предоставил банку "Форум" кредит

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил банку «Форум» (г. Киев) кредит на 10 млн. евро. Об этом говорится в сообщении ЕИБ, которым располагает УНИАН.

Средства выделены в рамках кредитной линии, предоставление которой было согласовано в конце прошлого года.

Еще 100 миллионов евро (в рамках кредитной линии с банком «Укрэксимбанк») будет предоставлено после подписания соответствующего соглашения.

Оба кредита выделены в рамках специального инструмента поддержки малых и средних предприятий (МСП), который был создан в мае прошлого года на саммите Восточного партнерства.

В пресс-релизе ЕИБ указывается, что до недавнего времени действия банка в странах Восточного партнерства ограничивались сферами транспорта, энергетики, телекоммуникаций и экологической инфраструктуры. В настоящее время к ним добавился прибавлен сегмент малых и средних предприятий.

Справка УНИАН. За все время своей деятельности в Украине (с 2006 года) объем кредитных средств, предоставленных ЕИБ в этой стране, составил 465 миллионов евро.

Банк «Форум» (г. Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 19,453 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 17 млрд. грн., обязательства - 17,587 млрд. грн., собственный капитал – 1,867 млрд. грн., уставный капитал – 2,260 млрд. грн.

Банк «Форум» в 2009 году получил убыток 664,557 млн. грн. против 10,271 млн. грн. прибыли в 2008 году.

Commerzbank, по состоянию на март 2009 года, владеет долей в 89,3% акций банка «Форум».