Супрун не намерена подавать в отставку

Глава Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям (Госинвестиций) Людмила СУПРУН заявляет, что не собирается писать заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Хотя должность, которую я сегодня занимаю, не относится к тем должностям, которые могут изменяться после смены правительства, однако осуществляется понятный процесс смены кадрового состава. В этих условиях каждый руководитель должен определяться, будет ли он работать с новой командой. Точно могу сказать, что писать заявление по собственному желанию я не буду. У меня нет желания бросать то дело, которое мне очень нравится…» - сказала Л.СУПРУН.

В то же время глава Госинвестиций отметила, что готова написать заявление об уходе, если такое предложение поступит со стороны правительства. «Если основания для увольнения будут политическими по принципу «вы работали не с нашим правительством», "пришли не от нас" и т.д., то я напишу заявление об отставке… и буду заниматься той деятельностью, которая необходима государству», - подчеркнула Л.СУПРУН.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 октября 2009 г. назначил Людмилу СУПРУН председателем Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям.

До нее данную должность занимал Виктор ИВЧЕНКО, который подал заявление об отставке с должности главы Госинвестиций 3 августа 2009 г. В.ИВЧЕНКО возглавлял агентство со дня его создания в 2005 году.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям создано в 2005 году. Агентство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере инновационной деятельности, работа которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра экономики. Основными задачами Госинвестиций являются участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере инвестиций и инновационного развития, создание национальной инновационной системы для обеспечения проведения эффективной государственной инновационной политики, а также координация работы центральных органов исполнительной власти в сфере инвестиционной и инновационной деятельности. К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, ГП «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров инновационного развития и пять их отделений.