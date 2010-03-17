Министр промполитики представил своих заместителей

Министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ представил своих заместителей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства промышленной политики Украины.

«На сегодняшнем заседании правительства принят ряд кадровых решений, в частности первым заместителем министра промышленной политики Украины назначен Сергей СИРОТЮК, заместителем министра – председателем Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса – Константин КУЧЕР, заместителем министра - Сергей БЕЛЕНЬКИЙ, заместителем министра - Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ, заместителем министра – Виталий КРАВЧЕНКО, заместителем министра – директором Государственного департамента тракторного и сельскохозяйственного машиностроения - Владимир САЧЕНКО», - сказал Д. КОЛЕСНИКОВ во время представления своих заместителей работникам министерства.

При этом он призвал всех к согласованной, плодотворной и результативной работе на благо развития отечественной экономики и промышленного комплекса в частности.