Эксперт: курс гривни по отношению к доллару останется стабильным

Курс национальной валюты по отношению к доллару останется стабильным до конца года. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании Foyil Securities.

Как отмечается в отчете, в настоящий момент на рынке увеличилось предложение иностранной валюты, и Национальный банк Украины почти каждый день скупает валютные излишки. С начала марта 2010 года НБУ скупил почти 650 млн. долларов.

По словам руководителя аналитического департамента Foyil Securities Агшина МИРЗАЗАДЕ, "увеличение предложения валюты на отечественном рынке связано с увеличением экспорта в металлургическом и машиностроительном секторах, а также с позитивными ожиданиями экспортеров по спросу на их продукцию и по курсу гривни на внутреннем рынке". К тому же, по его мнению, завершение президентских выборов и формирование лояльного правительства и парламентской коалиции позитивно влияет на настроение игроков валютного рынка.

Учитывая, что основная финансовая поддержка Партии регионов исходит от украинских предприятий и экспортеров, а также тот факт, что новый Президент не сместил главу Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА, НБУ будет более тесно взаимодействовать с новым правительством в плане поддержания текущего курса гривни, отмечается в отчете.

По словам А.МИРЗАЗАДЕ, «Нацбанк будет стараться поддерживать текущий курс при условии, что не будет резкого увеличения притока валюты от экспорта. В противном случае Нацбанк может допустить укрепление курса гривни до 7,5 за доллар до конца этого года».

По мнению аналитика, не оправдаются также опасения относительно дефолта Украины. В этой связи он отметил, что ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) при нынешней доходности пользуются большим спросом среди местных коммерческих банков, а также инвесторов-нерезидентов. «Скорее всего, Минфин сможет удачно рефинансировать выплаты по своим обязательствам за счет размещения новых облигаций», - добавил А.МИРЗАЗАДЕ.