Супрун предлагает провести конверсию внешнего долга Украины

Глава Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Людмила СУПРУН предлагает провести конверсию внешнего долга страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, в текущем году Украине необходимо будет выплатить почти 20 млрд. долл. внешнего долга – это объем средств, который составляет две трети государственного бюджета, в частности в апреле - около 6 млрд. долл.

«Мы предлагаем применить механизм конверсии. Мы будем предлагать тем, кто кредитовал Украину, кто давал нам средства на поддержку, вернуть эти деньги, но не в виде долларов, которых Украина не имеет, а вернуть их в гривневом эквиваленте. Осуществить конверсию, - сказала Л.СУПРУН. - И вместе с этим предложить инвесторам вложить возвращенные деньги непосредственно в проекты в Украине".

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов, государственный долг Украины на конец января т.г. составил 212 млрд. 133 млн. 243,04 тыс. грн. (70,35%), или 26 млрд. 512 млн. 678,5 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 119 млрд. 939 млн. 835,96 тыс. грн. (39,78%), или 14 млрд. 990 млн. 230,97 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 92 млрд. 193 млн. 407,08 тыс. грн. (30,57%), или 11 млрд. 522 млн. 447,53 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 89 млрд. 405 млн. 504,24 тыс. грн. (29,65%), или 11 млрд. 174 млн. 011,95 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 75 млрд. 346 млн. 696,03 тыс. грн. (24,99%), или 9 млрд. 416 млн. 924,48 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 058 млн. 808,21 тыс. грн. (4,66%), или 1 млрд. 757 млн. 087,47 тыс. долл.