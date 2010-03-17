Счетная палата: необходимо ликвидировать Стабфонд

В Счетной палате считают целесообразным ликвидировать Стабилизационный фонд в структуре государственного бюджета.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на председателя Счетной палаты Украины Валентина СИМОНЕНКО.

«Нам нужно ликвидировать саму систему Стабфонда. Такой фонд создается тогда, когда в государстве нет денег, когда следует стабилизировать макропоказатели, а мы платим из Стабфонда зарплату, - сказал В.СИМОНЕНКО. - Его нужно ликвидировать, а все поступления в Стабфонд включить в доходную часть Госбюджета и направить эти средства на развитие».

Председатель Счетной палаты отметил, что на сегодня наполнение бюджета не может произойти за счет дополнительного налогообложения. В этой ситуации необходимо улучшить администрирование уже существующих налогов, в частности платежей за природопользование. По информации В.СИМОНЕНКО, 720 предприятий, получив лицензию, ни копейки не платят за использование природных ресурсов. «Между Минприроды, Налоговой администрацией, Минэкономики вообще нет никакой связи в системе оплаты», - сказал В.СИМОНЕНКО.

Председатель Счетной палаты назвал налог на добавленную стоимость (НДС) самым криминализированным показателем. «Чтобы понять, в чем его криминализация, назову данные по январю 2010 года: мы получили НДС на 3,8 млрд. гривен меньше, чем должны были выплатить возврата за этот же период. То есть он не работает», - отметил В.СИМОНЕНКО.