Буряк уволен с должности председателя ГНАУ
20:35, 17 марта 2010Финансы
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Он "хорошо знает работу налоговой"
С должности председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) уволен Сергей БУРЯК.
Об этом сообщается на официальном сайте ГНАУ.
Исполняющим обязанности председателя ГНАУ – начальника налоговой милиции назначен Виктор ШЕЙБУТ.
„Виктор ШЕЙБУТ хорошо знает работу налоговой службы, поскольку уже работал в структуре ГНА Украины”, - сказал во время представления руководителя ГНАУ первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.
Как сообщал УНИАН, Сергей БУРЯК занимал должность председателя ГНАУ с декабря 2007 года.
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