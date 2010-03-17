«Сбербанк России» одобрил результаты допэмиссии акций

Сегодня на общем собрании акционеров ПАО «Дочерний Банк Сбербанка России» были одобрены результаты допэмиссии акций банка на 1 млрд. 470,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в банке.

Как сообщалось, 18 февраля т.г. акционеры банка приняли решение об увеличении уставного капитала банка на 1 млрд. 470,3 млн. гривен путем закрытого размещения 1 470 300 000 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 гривня каждая.

После проведения соответствующей регистрации увеличения, уставный капитал Сбербанка России составит 2 млрд. 310,2 млн. гривен.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

Активы банка на 1 января т.г. составили 6,198 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,842 млрд. грн., обязательства – 5,136 млрд. грн., уставный капитал - 839,929 млн. грн., собственный капитал – 1,061 млрд. грн.

«Сбербанк России» в 2009 году сократил прибыль в 5 раз против показателя 2008 года – до 10 млн. грн.