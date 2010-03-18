МВФ: Сворачивать стимулирующие меры экономики еще рано

Глава МВФ Доминик Стросс-Кан считает, что сворачивать стимулирующие меры экономики еще рано, об этом он заявил на заседании профильного комитета Европарламента в Брюсселе, передает Bloomberg.

"Нам необходима стратегия, которая поможет восстановить финансовую устойчивость, однако не поставит под угрозу экономический рост, слишком рано лишив поддержки финансовую систему", - отметил он.

Стросс-Кан также отметил, что выход экономики из кризиса происходит более высокими темпами, чем прогнозировалось ранее, согласно новому прогнозу МВФ, мировой экономический рост в текущем году достигнет 4%.

Вместе с тем, глава МВФ отметил, что в большинстве развитых стран экономический рост до сих пор довольно слаб, и по-прежнему зависит от политической поддержки.

Стросс-Кан также уточнил, что для стран ЕС в этом году МВФ прогнозирует рост ВВП на уровне 1%, в отличие от большинства развивающихся экономик, которые уже вполне уверенно вышли из кризиса, благодаря росту спроса со стороны частного сектора.