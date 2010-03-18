НБУ: Внешний долг Украины в 2009 г составил 88,39% ВВП

Валовой внешний долг Украины в 2009 году увеличился на 2,3% - до 103,973 млрд. долл. (88,9% от ВВП). Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Существенно изменились акценты в структуре задолженности по секторам экономики страны: 2009 год был обозначен замещениям долга банковского сектора долгом секторов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования, доля которых в валовом внешнем долге выросла за отчетный год с 16,4% до 23,1%, а

банковского - уменьшилась с 38,8% до 29,6%. Удельный вес других секторов экономики

составил 47,3% против 44,8% на конец 2008 года», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, долг сектора государственного управления состоянием на 1 января 2010 года достиг 17,8 млрд. дол. (17,1% от объема валового внешнего долга и 15,2% от

ВВП), что на 5,8 млрд. дол. (48,9%) больше, чем на начало года.

Прирост долга произошел за счет поступлений на счета правительства Украины траншей стабилизационного кредита по программе stand-by Международного валютного фонда в размере 3,1 млрд. СПЗ в ІІ и ІІІ кварталах прошлого года. Также, за счет использования в IV квартале 2009 года Правительством части от дополнительного распределения специальных прав заимствований (1,2 млрд. СПЗ), осуществленного Международным валютным фондом в интересах Украины в пределах ее квоты. Кроме того, за счет поступлений кредитных ресурсов от международных организаций экономического развития (Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развитию и

Европейским инвестиционным банком) в сумме 0,2 млрд. дол.

В 2009 году Украина погасила 1,2 млрд. дол. обязательств по облигациям внешнего государственного займа 2004 года и номинированным в швейцарских франках правительственным бумагам 2006 года.

Долг сектора органов денежно-кредитного регулирования в 2009 году увеличился на 1,5 млрд. дол. (на 31,4%) до 6,2 млрд. дол. Рост произошел за счет поступлений в частей второго транша стабилизационного кредита МВФ (875 млн. СПЗ) и дополнительного распределения Специальных прав заимствований, осуществленного МВФ (81 млн. СПЗ).

На конец 2009 года внешний долг банковского сектора Украины вернулся к

уровню 2007 года и составлял 30,8 млрд. дол. (26,3% от ВВП), что на 8,7 млрд. дол.

меньше, чем на начало года.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2008 году вырос на 27% или 21,7 млрд. долл., и на 1 января 2009 года составлял 101,659 млрд. долл. (около 55% ВВП).