ЕС намерен предоставить Украине макрофинансовую помощь

Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента высказался за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 500 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы европейских консерваторов и реформистов, соответствующее решение было поддержано большинством голосов депутатов.

В подготовленном заключении для Комитета по вопросам международной торговли, который также должен одобрить решение перед вынесением вопроса на голосование в сессионный зал, отмечается, что помощь Европейского Союза должна основываться на определенных условиях, которые бы побуждали Украину к дальнейшим необходимым структурным реформам, являющимися важными для интеграции Украины в ЕС.

В заключении Комитета по вопросам иностранных дел также отмечена необходимость сотрудничества между Киевом и Брюсселем и усиления роли Европарламента в мониторинге и координации деятельности по предоставлению помощи с тем, чтобы такая помощь отвечала важнейшим правилам и целям европейской политики относительно Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2009 года Еврокомиссия предложила оказать Украине макрофинансовую помощь в сумме 500 млн. евро для покрытия потребностей платежного баланса. Эти средства могут быть предоставлены лишь в случае возобновления Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом.

Решение о предоставлении помощи, в соответствии с законодательством ЕС, должно быть принято совместно Европарламентом и Советом Евросоюза.