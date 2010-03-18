Standard & Poor’s повысило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по национальной шкале с «uaBBB» до «uaA». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинговое действие последовало за повышением суверенных рейтингов Украины по международной шкале: по обязательствам в иностранной валюте — до «B-/C», по обязательствам в национальной валюте — до «В/В» 11 марта 2010 г.

«Повышение суверенных рейтингов по международной шкале, произошедшее на прошлой неделе, было обусловлено формированием нового правительства в Украине и нашим предположением о том, что это может привести к формированию более последовательной стратегии и улучшению отношений с официальными кредиторами», — заявил глава комитета Standard & Poor’s по суверенным рейтингам Джон ЧАМБЕРС.

В сообщении указывается, что рейтинги Украины по национальной и международной шкале учитывают одни и те же факторы, влияющие на кредитоспособность правительства страны. В частности, в релизе от 11 марта 2010 г. отмечалось, что позитивное влияние на рейтинги могло бы оказать укрепление политической и кредитно-денежной стабильности страны.