Тигипко: Бюджет на 2010 год будет консервативным

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что государственный бюджет Украины на 2010 год будет достаточно консервативным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве, организованной компанией Dragon Сapital.

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По словам С.ТИГИПКО, вчера на заседании правительства он выступил с докладом относительно макропоказателей, которые предлагается заложить в бюджет на 2010 год. Он отметил, что макропоказатели будут достаточно консервативными, но не назвал их.

В то же время, вице-премьер подчеркнул, что они будут консервативнее, чем прогнозировал предыдущий выступающий, управляющий директор инвестиционной компании Dragon capital Томаш ФИАЛА, который спрогнозировал, что рост ВВП будет на уровне 4%, а инфляция – 10%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год был рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.