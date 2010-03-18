Fitch улучшило прогноз по рейтингам 9 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз по рейтингам девяти украинских банков и подтвердило все их рейтинги.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данные рейтинговые действия последовали за проведенным агентством пересмотром с «негативного» на «стабильный» прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте.

В сообщении указывается, что изменение прогноза по рейтингам "УкрСиббанка", "Укрсоцбанка", банка "Форум", "ПроКредит Банка" (Украина), "Правэкс-Банка" и "ВТБ Банка" (Украина) учитывает уменьшение вероятности понижения странового потолка Украины «B-» вслед за изменением прогноза по суверенным рейтингам. Страновой потолок Украины, который отражает трансфертный риск и риск конвертации, сдерживает долгосрочные РДЭ банков в иностранной валюте, так как ограничивает степень, в которой поддержка со стороны мажоритарных иностранных акционеров этих банков может учитываться в их рейтингах. Долгосрочные РДЭ банков в национальной валюте «B» также принимают во внимание страновые риски Украины.

Также Fitch отмечает, что "УкрСиббанк" находится в 81-процентной собственности французского BNP Paribas («AA»/прогноз «негативный»), "Укрсоцбанк" на 95% принадлежит итальянскому UniCredit S.p.A. («A»/прогноз «негативный») через его венскую дочернюю структуру UniCredit Bank Austria AG («A»/прогноз «стабильный»). Мажоритарная доля в банке "Форум" (89%) находится в собственности немецкого Commerzbank AG («A+»/прогноз «стабильный»), "ПроКредит Банк" (Украина) на 80% принадлежит немецкому ProCredit Holding AG («BBB-»/прогноз «стабильный»), "Правэкс-Банк" находится в 100-процентной собственности итальянского Intesa Sanpaolo S.p.A. («AA-»/прогноз "стабильный"), а долей более чем в 99% в "ВТБ Банке" (Украина) владеет российский "ОАО Банк ВТБ" («BBB»/прогноз «стабильный»).

Изменение прогнозов по рейтингам находящихся в государственной собственности "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" отражает мнение Fitch о том, что, хотя способность государства предоставить поддержку в случае необходимости остается ограниченной (о чем свидетельствуют суверенные долгосрочные РДЭ на уровне «B-»), вероятность снижения такой способности теперь уменьшилась, что отражено в «стабильном» прогнозе.

Изменение прогноза по рейтингу "ПриватБанка" учитывает снижение вероятности понижения странового потолка Украины («B-») вслед за изменением прогноза по суверенным рейтингам. По мнению Fitch, текущий рейтинг "ПриватБанка" «B-» адекватно отражает риски, обусловленные существенным ухудшением качества активов в течение кризиса и потенциалом давления на капитал в случае дальнейшего увеличения обесценения кредитов. "ПриватБанк" является крупнейшим банком страны по размеру совокупных активов и базе розничных депозитов, и его рейтинги обусловлены самостоятельной кредитоспособностью банка.