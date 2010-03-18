Межбанк: торги открылись котировками 7,9660/7,9745 грн./долл.
11:32, 18 марта 2010Финансы
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Евро - 10,8880/10,9020 грн./евро
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2725/0,2728, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8880/10,9020.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3678/1,3680 (среда - 1,3784/1,3786).
В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9730.
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