Межбанк: торги открылись котировками 7,9660/7,9745 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9660/7,9745 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2725/0,2728, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8880/10,9020.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3678/1,3680 (среда - 1,3784/1,3786).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9730.