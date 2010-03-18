Завтра будут известны выводы технической миссии МВФ

Результаты работы технической миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине будут готовы в пятницу, 19 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По его словам, уже через неделю следует ожидать приезда из Вашингтона основной миссии МВФ.

Как сообщал УНИАН, техническая миссия МВФ работает в Киеве с 16 марта, она занимается изучением текущей ситуации в Украине.

По словам первого заместителя главы Администрации Президента – представителя Президента в Кабинете Министров Ирины АКИМОВОЙ, в АП работу технической миссии МВФ рассматривают как инструмент внешнего аудита макроэкономической ситуации в Украине. По результатам этой миссии планируется приезд основной миссии МВФ в Украину в конце марта. К тому времени правительство намерено завершить основную работу над подготовкой реалистичного государственного бюджета, что станет основой для продолжения сотрудничества с международными финансовыми институтами.