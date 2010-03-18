Тигипко: диалог с МВФ будет нелегким

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не рассчитывает на «мягкий разговор» с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время шестой ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По словам С.ТИГИПКО, он не надеется, что «новому Президенту, правительству, большинству» будут оказаны какие-либо преференции со стороны МВФ.

В то же время, по словам вице-премьера, требования МВФ являются абсолютно прагматичными и они нужны, прежде всего, украинской стороне.

Он также отметил, что если какие-либо из требований МВФ будут трудновыполнимы для украинской стороны, будет предложена альтернатива.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что видит достаточно много таких альтернатив.

Он подчеркнул, что в сотрудничестве с МВФ уже пришло время переходить от программы выхода из кризиса до разработки программы ускоренного развития.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.

Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года по итогам третьего пересмотра программы. Миссия МВФ завершила работу в Киеве в конце октября, при этом какого-либо позитивного заявления представителей фонда о завершении пересмотра сделано не было.

Позже МВФ заявил о возможности возобновления работы в Украине после формирования консолидированной позиции украинской власти в вопросе реализации антикризисных мер и принятия госбюджета-2010.

14 января 2010 года глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН выразил уверенность, что сотрудничество фонда с Украиной в рамках программы stand-by возобновится после завершения президентских выборов.

В Администрации Президента Украины надеются, что постоянная миссия Международного валютного фонда вернется в Украину в конце марта.