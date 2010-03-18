Приватизация может принести в бюджет 10 млрд. грн.

В этом году от приватизации должно быть получено минимум 10 млрд. грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО во время шестой ежегодной инвестиционной конференции в Киеве, организованной компанией Dragon Сapital.

По его словам, есть целый ряд привлекательных объектов, приватизацию которых можно будет осуществить в этом году.

С.ТИГИПКО также отметил, что вчера вечером представил трудовому коллективу Фонда государственного имущества его нового руководителя Владимира РЯБЧЕНКО.

«Укртелеком», «Лугансктепловоз»...

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что в этом году будет проведена приватизация энергогенерирующих и энергораспределительных компаний, а также ОАО «Укртелеком» и ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз».

Он также заверил, что к приватизации данных объектов будут применяться новые подходы, а сама процедура приватизация будет прозрачной.

Согласно утвержденному приказом Фонда госимущества (№1272 от 11 августа в 2009 г.) ежемесячному пообъектному плану-графику приватизации на III-IV кварталы 2009 года, ФГИ планировал в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

19 августа 2009 года и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что фонд не планирует в 2009 году продавать госпакет акций «Укртелекома».

Своим приказом от 5 января 2010 года Фонд госимущества Украины утвердил помесячный пообъектный план-график выставления на продажу госпакетов акций на 2010 год. В соответствии с данным графиком, в марте этого года на приватизацию планируется выставить 76%-й пакет акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.

ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Высокая квалификация, богатый производственный опыт луганских тепловозостроителей, технологическая оснащенность, собственная экспериментальная база, деловые контакты с ведущими зарубежными фирмами позволяет в кратчайшие сроки выполнять сложнейшие заказы по созданию продукции железнодорожного транспорта и других изделий.