Альер: Формально переговоры МВФ с Украиной еще не начались

Международный валютный фонд (МВФ) заявляет, что формально переговоры с Украиной о возобновлении программы сотрудничества еще не начались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР во время VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По его словам, украинские власти уже обратились к МВФ с просьбой о возобновлении сотрудничества. На сегодня в Украине работает группа экспертов, которая оценивает и изучает ситуацию.

Как отметил М.АЛЬЕР, в настоящее время речь о повышении суммы финансирования в рамках программы пока не идет.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.

Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года по итогам третьего пересмотра программы. Миссия МВФ завершила работу в Киеве в конце октября, при этом какого-либо позитивного заявления представителей фонда о завершении пересмотра сделано не было.

Позже МВФ заявил о возможности возобновления работы в Украине после формирования консолидированной позиции украинской власти в вопросе реализации антикризисных мер и принятия госбюджета-2010.

14 января 2010 года глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН выразил уверенность, что сотрудничество фонда с Украиной в рамках программы stand-by возобновится после завершения президентских выборов.

4 марта М.АЛЬЕР сообщил, что между руководством МВФ и Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ уже состоялся телефонный разговор, в котором представители фонда заявили о своей готовности дальнейшего сотрудничества с Украиной.