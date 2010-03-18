Кабмин ждет более выгодных условий размещения внешних заимствований

Украинское правительство ожидает более выгодных, чем на данный момент, условий размещения внешних заимствований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО во время VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По его словам, уже сегодня есть предложения о размещении внешних заимствований Украины, однако ставки по ним недостаточно подходят украинской стороне.

С.ТИГИПКО выразил уверенность, что с продолжением сотрудничества с МВФ, декларацией приверженности украинского правительства к реформам условия размещения улучшатся. «Торопиться мы не будем. Нам надо экономить на бюджете», - отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что украинское правительство планирует ориентироваться на внешние заимствования, поскольку они на сегодня более привлекательны, чем внутренние заимствования.

Как сообщал УНИАН, 27 января в то время исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявил, что в апреле-мае текущего года Украина планирует выйти на рынок внешних заимствований.

В 2009 году Украина не осуществляла внешние заимствования на внешних рынках, кроме привлечения финансовых средств от международных финансовых организаций.