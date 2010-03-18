Кабмин ждет более выгодных условий размещения внешних заимствований
Заявляет Тигипко
Украинское правительство ожидает более выгодных, чем на данный момент, условий размещения внешних заимствований.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО во время VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.
По его словам, уже сегодня есть предложения о размещении внешних заимствований Украины, однако ставки по ним недостаточно подходят украинской стороне.
С.ТИГИПКО выразил уверенность, что с продолжением сотрудничества с МВФ, декларацией приверженности украинского правительства к реформам условия размещения улучшатся. «Торопиться мы не будем. Нам надо экономить на бюджете», - отметил вице-премьер.
Он также сообщил, что украинское правительство планирует ориентироваться на внешние заимствования, поскольку они на сегодня более привлекательны, чем внутренние заимствования.
Как сообщал УНИАН, 27 января в то время исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявил, что в апреле-мае текущего года Украина планирует выйти на рынок внешних заимствований.
В 2009 году Украина не осуществляла внешние заимствования на внешних рынках, кроме привлечения финансовых средств от международных финансовых организаций.