НБУ: рост ВВП составит в этом году 4%

Национальный банк Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2010 году на уровне 4%.

Об этом заявил исполнительный директор Национального банка Украины Игорь ШУМИЛО в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве, организованной компанией Dragon Сapital.

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«Рост ВВП в 2010 году к 2009 году на уровне 4% является достаточно взвешенным и реалистичным», – сказал И.ШУМИЛО.

По его словам, Национальный банк Украины прогнозировал, что в прошлом году инфляция не превысит 14%, и этого результата удалось достичь.

Нацбанк прогнозирует, что в 2010 году инфляция будет менее 10%, а до 2012 года этот показатель удастся снизить до 3-5% в год.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что рост ВВП в Украине в текущем году может превысить ожидаемый прошлым правительством показатель и достичь 6%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, падение ВВП Украины по итогам 2009 года составило 15% по сравнению с 2008 годом. Номинальный ВВП за 2009 год составил 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7%, соответственно.

Министерство экономики и Национальный банк Украины ранее прогнозировали, что падение ВВП по итогам 2009 года составит 15%.

По данным НБУ, в январе текущего года рост ВВП составил около 7,5%.