Условия капитализации банков ужесточат?

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что банкам необходимо поставить жесткие условия по капитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По словам С.ТИГИПКО, это должно стать одной из составляющих стабилизации ситуации в банковском секторе Украины.

При этом он отметил, что если капитализация банков будет признана недостаточной, то Национальный банк Украины должен заходить в их уставный капитал.

Также С.ТИГИПКО подчеркнул, что необходимо снять конфликт интересов, который сегодня существует в совете Нацбанка. По его словам, причиной данного конфликта является то, что членами совета состоят представители бизнес-структур, отстаивающие их интересы.