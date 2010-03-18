МВФ: дефицит госфинансов Украины составил 11,5% ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает дефицит государственных финансов Украины по итогам 2009 года на уровне 11,5% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР в ходе VI ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

По его словам, в этот показатель включен дефицит государственного бюджета Украины на уровне 6,5% ВВП, дефицит НАК «Нафтогаз Украины» – 2,5% ВВП и объем средств, использованных для докапитализации коммерческих банков, – 2,5% ВВП.