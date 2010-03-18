Межбанк: к 12:00 спрэд по доллару сузился
12:42, 18 марта 2010Финансы
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Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2728, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2725/0,2727.
В России курс доллар-рубль поднялся и к 12:00 установился на уровне 29,2275 (+0,0797).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3678/1,3680, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8880/10,9020, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9005/10,9135.
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