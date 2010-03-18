Межбанк: к 12:00 спрэд по доллару сузился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9660/7,9745, к 12:00 сузился спрэд - 7,9680/7,9730 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2728, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2725/0,2727.

В России курс доллар-рубль поднялся и к 12:00 установился на уровне 29,2275 (+0,0797).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3678/1,3680, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8880/10,9020, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9005/10,9135.