Парижский клуб списал внешний долг Афганистана

Парижский клуб кредиторов принял решение списать внешний долг Афганистана. В ответ власти в Кабуле пообещали использовать высвободившиеся средства для борьбы с бедностью, сообщает Немецкая волна

Парижский клуб кредиторов принял решение списать внешний долг Афганистана. Как сообщает в среду, 17 марта, агентство DAPD, сумма в размере 1,026 миллиарда долларов списывается в связи с прогрессом, достигнутым страной на пути укрепления национальной экономики. В ответ власти в Кабуле пообещали направить высвободившиеся средства на борьбу с бедностью и реализацию программ восстановления народного хозяйства.

Парижский клуб кредиторов был основан в 1956 году в столице Франции, напоминает агентство AFP. Главной задачей неформального объединения стран-кредиторов является обсуждение и урегулирование проблем внешней задолженности государств. В его состав входят 19 постоянных членов, в том числе Германия. На отдельные заседания для консультаций по возникшим проблемам приглашаются также государства, не являющиеся членами клуба.