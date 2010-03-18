Эксперт: дальнейшее повышение рейтингов Украины возможно

Дальнейшее повышение рейтингов Украины станет возможным после принятия государственного бюджета на 2010 год и возобновления кредитной программы МВФ.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что улучшение рейтингов Украины агентством Fitch Ratings стало вторым действием рейтинговых агентств после президентских выборов, так как на прошлой неделе Standard&Poor’s повысило рейтинг государства с «ССС+» до «В-». Аналитик считает новость от Fitch умеренно позитивной для котировок украинского долга.

«События, которые стали причиной повышения рейтинга, уже находятся в цене украинских еврооблигаций, и данная новость может оказать лишь дополнительный благоприятный фон для покупок в случае роста интереса к развивающимся рынкам», - полагает С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 марта, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз рейтингов Украины с «негативного» до «стабильного». Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте «B-» и краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «B». Страновой потолок Украины подтвержден на уровне «В-».

Ранее, 11 марта т.г., международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам – «позитивный».

Помимо этого, сегодня, 18 марта, агентство Standard & Poor’s объявило о повышении суверенного кредитного рейтинга Украины по национальной шкале с «uaBBB» до «uaA».