Курс доллара в банках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 17 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился 0,4% по сравнению с 17 марта и сегодня составляет 10,87/11,01 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,74-10,94 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,24 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 17 марта понизился на 0,2% и сегодня составляет 0,265/0,2741 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2780 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,4% по сравнению с 17 марта и сегодня составляет 10,90 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 10,98 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,80-10,94 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,07 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 17 марта понизился на 0,6% и на сегодня составляет 0,2644 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,2% - до 0,2742 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2729-0,2780 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,01 грн., евро – 10,95/11,05 грн., рубль – 0,2670/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,98/8,03 грн., евро – 10,87/11,10 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,96/8,005 грн., евро – 10,80/11,00 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 18 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,976, к евро – 10,971786, к российскому рублю – 0,27322.