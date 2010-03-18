Кабмин назначил Тарана председателем Госинвестиций

Кабинет Министров Украины назначил Александра ТАРАНА председателем Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям (Госинвестиций).

Об этом УНИАН сообщили в агентстве.

Напомним, с октября 2009 года должность председателя Госкоминвестиций занимала Людмила СУПРУН.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям создано в 2005 году. Агентство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере инновационной деятельности, работа которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра экономики.

Основными задачами Госинвестиций являются участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере инвестиций и инновационного развития, создание национальной инновационной системы для обеспечения проведения эффективной государственной инновационной политики, а также координация работы центральных органов исполнительной власти в сфере инвестиционной и инновационной деятельности.

К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, ГП «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров инновационного развития и пять их отделений.