Янукович поручил Азарову заняться новым Налоговым кодексом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ безотлагательно на правительственном уровне отработать вопрос о подготовке и дальнейшем утверждении в Верховной Раде нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в Симферополе в ходе встречи с руководителями АР Крым.

«Запишите как поручение премьер-министру – рассмотреть вопрос и определить сроки по подготовке и принятию на законодательном уровне нового Налогового кодекса», - сказал Президент и отметил, что проведение налоговой реформы является одним из приоритетов новой украинской власти.