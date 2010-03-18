Янукович: будет создана новая структура по борьбе с коррупцией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время в Украине будет сформирована структура, которая будет иметь широкие государственные полномочия в борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня в Симферополе во время встречи с руководителями Крыма.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что новая власть не сможет проводить коренные реформы, если в государстве будет такой высокий уровень коррупции, как сегодня. «Многие чиновники бюджет превратили в бизнес, а карманы шьют до пяток. Это недопустимо», - отметил глава государства.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что созданный по его указу антикоррупционный комитет является лишь организационной структурой, в рамках которой разрабатывается концепция борьбы с коррупцией.

«В ближайшее время мы создадим уже исполнительную структуру - антикоррупционную. Как это будет называться - комитет, бюро - я не знаю, но суть будет заключаться в том, что эта исполнительная структура будет заниматься борьбой с коррупцией и использовать в своей деятельности усовершенствованное антикоррупционное законодательство», - заявил В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что сроки вступления в силу ранее принятых Верховной Радой пакетом антикоррупционных законов, возможно, будут сокращены.