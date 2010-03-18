Клюев: полномочия Госинвестиций будут расширены

Правительство Украины планирует существенно расширить полномочия Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям (Госинвестиций).

Как передает корреспондент, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ в ходе представления коллективу агентства нового руководителя Александра ТАРАНА.

«У нас достаточно большие и амбициозные планы по поводу вашего агентства. Мы вышли с предложением к Президенту создать на базе агентства министерство», - сказал А.КЛЮЕВ. При этом он отметил, что Виктор ЯНУКОВИЧ пока не дал ответ на такое предложение. Однако заверил коллектив, что в любом случае права и полномочия агентства существенно увеличатся.

«Ваше агентство будет подчинено напрямую мне, и мы будем достаточно серьезно заниматься инвестиционными и инновационными проектами в реальном секторе экономики. Мы хотим замкнуть все это дело так, чтобы если что-то необходимое и серьезное нужно строить на предприятиях ТЭК, все, что касается Минпрома, Минтранса – оно все должно проходить через ваши экспертизы и через ваши возможности, то что касается инвестиций и инноваций», - сказал А.КЛЮЕВ.

Представляя А.ТАРАНА, он высказал надежду, что этот человек будет занимать должность руководителя агентства достаточно длительный срок.

«Я думаю, что в ближайшие годы, а может быть и пятилетки, вы будете трудиться совместно», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины назначил Александра ТАРАНА председателем Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям (Госинвестиций).

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям создано в 2005 году. Агентство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере инновационной деятельности, работа которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра экономики.

Основными задачами Госинвестиций являются участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере инвестиций и инновационного развития, создание национальной инновационной системы для обеспечения проведения эффективной государственной инновационной политики, а также координация работы центральных органов исполнительной власти в сфере инвестиционной и инновационной деятельности.

К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, ГП «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров инновационного развития и пять их отделений.