Госфинуслуг аннулировала лицензию КС «Альфа-Кредит»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины аннулировала лицензию на осуществление деятельности по привлечению взносов (вкладов) на депозитные счета, выданную кредитному союзу "Альфа-Кредит" (г. Херсон).

Об этом говорится в сообщении Госфинуслуг, размещенном на официальном сайте ведомства.

Кроме того, Госфинуслуг временно приостановила действие лицензий на осуществление деятельности по привлечению взносов (вкладов) на депозитные счета КС „Надия” (г. Николаев), КС „Шанс” (г. Кировоград) и КС „Перспектива” (г. Киев).