Нацбанк уточнил данные по платежному балансу Украины

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил данные по платежному балансу Украины по итогам 2009 года.

Так, согласно информации, обнародованной на сайте НБУ, дефицит счета текущих операций в прошлом году составил 1,801 млрд. долл. США (по предварительным данным, которые были обнародованы в январе т.г., дефицит составлял 1,940 млрд. долл.).

НБУ также откорректировал показатель дефицита по финансовому счету за 2009 год, который оценивается в 11,925 млрд. долл. (предварительный показатель – 11,786 млрд. долл.).

Несмотря на указанную коррекцию, общий дефицит платежного баланса Украины за 2009 год остался на уровне 13,726 млрд. долл.

Справка УНИАН. Дефицит платежного баланса Украины в 2008 году составил 3,063 млрд. долл.