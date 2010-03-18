«Кредит-Рейтинг»: сейчас невыгодна приватизация банков

В случае приватизации в ближайшее время «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев», рекапитализированных государством на сумму более 9 млрд. грн., бюджет может даже не вернуть ранее инвестированные средства, так как в сложившихся экономических условиях их продажа, вероятно, будет происходить со значительным дисконтом.

Об этом говорится в сообщении агентства «Кредит-Рейтинг», переданном агентству УНИАН.

При этом, отмечается в сообщении, сам процесс поиска инвестора для таких банков может оказаться достаточно сложным из-за низкого спроса на финансовом рынке, а также значительного риска, связанного с качеством активов этих учреждений. Как ранее заявлялось, на базе рекапитализированных банков планировалась реализация различных государственных программ.

По мнению начальника отдела рейтингов финансовых организаций агентства «Кредит-Рейтинг» Андрея КОНОПЛЯСТОГО, финансовое состояние указанных банков остается сложным из-за существенного ухудшения качества их активов и низкого доверия контрагентов. Уход из состава акционеров государства на нынешнем этапе может привести лишь к дальнейшему снижению уровня доверия и снизить конкурентные преимущества этих банков (в части доступа к рефинансированию НБУ и привлечения на обслуживание государственных предприятий).

В сообщении подчеркивается, что поскольку на текущий момент намерения о приватизации банков не имеют документального подтверждения, а сама приватизация банковских учреждений требует соблюдения ряда регуляторных требований, «Кредит-Рейтинг» не планирует пересматривать рейтинги указанных учреждений до окончательного выяснения перспектив приватизации.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО 18 марта заявил, что Кабинет Министров Украины готовит к приватизации три банка, которые были национализированы в последнее время.

«Мы готовим к приватизации три банка, которые были куплены государством», – сказал С.ТИГИПКО. Он подчеркнул, что сегодня в правительстве есть четкое понимание того, что деньги из госбюджета, которые были вложены в эти банки, должны быть возвращены государству.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет Министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Министерство финансов выпустило облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составила 84,21%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.