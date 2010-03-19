Золото подорожало

Золото в четверг 18 марта подорожало из-за неопределенности перспектив Греции. Обеспокоенность инвесторов за судьбу этой страны повысило интерес к активам-убежищам, таким как “желтый металл”, сообщает k2kapital.

Между тем, к таким активам принадлежит также и доллар, курс которого сегодня повысился против евро, и это ограничило рост стоимости золота, а цены на другие металлы снизились.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подорожали на $3,30 до $1127,50 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до $1129,50 за унцию.

Майский контракт на поставку серебра упал в цене на $0,097 до $17,42 за унцию. Апрельские фьючерсы на поставку платины снизились на $4,6 до $1631 за унцию. Июньский контракт на поставку палладия подешевел на $0,10 до $478,75 за унцию. Майский контракт на поставку меди упал $0,018 до $3,40 за фунт.

Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу (George Papandreou) попросил европейских союзников помочь стране уменьшить стоимость заимствований, подчеркнув, что не требует от европейских налогоплательщиков или Международного валютного фонда прямых финансовых вливаний.

Рисковая премия по греческим 10-летним облигациям по отношению у немецким более чем удвоилась с начала ноября на фоне озабоченности по поводу способности страны финансировать дефицит бюджета в 12,7% от валового внутреннего продукта, который является крупнейшим в странах ЕС. Греция необходимо также погасить гособлигаций на сумму около 10 млрд. евро ($14 млрд.) в апреле и мае. Стоимость кредитных дефолтных свопов по греческой суверенной задолженности выросла сегодня на 7 базисных пунктов до 295 - самого высокого показателя за неделю.

Ситуация в стране, между тем, накаляется. Так, забастовка энергетиков стала причиной остановки более половины энергоблоков в Греции. Работники протестуют против сокращения зарплат и пенсий. Греческие пожарные провели акцию протеста в Салониках. Они требуют увеличения окладов и найма нового персонала. Ранее были проведены митинги госслужащих и учителей.