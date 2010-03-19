Эксперт: валютный рынок руководствуется действиями НБУ

Валютный рынок в четверг, 18 марта, продолжил руководствоваться действиями Национального банка Украины.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, вчера НБУ осуществил еще одно незначительное изменение курса интервенций - с 7,9730 до 7,9692 грн./долл., и игроки рынка скорректировали свои котировки. В четверг гривня укрепилась к доллару менее чем на 0,1%, сообщил экономист.

А. БЛИНОВ считает, что НБУ далеко не уведет курс такими изменениями. Центробанк продолжает придерживаться политики де-факто фиксированного обменного курса, подчеркнул он.

Тем не менее, полагает экономист, НБУ необходимо показывать определенный уровень «колебаний» Международному валютному фонду, выступающему против политики фиксированного курса. Таким образом, дальнейшие «косметические» изменения курса возможны, прогнозирует он.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 марта, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9660/7,9745, к 12:00 сузился спрэд - 7,9680/7,9730. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9640/7,9690 грн./долл.

В 15:45 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9692.