В Украине долг по зарплате составляет 2 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что задолженность по заработной плате на сегодня составляет 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил во время рабочей встречи с представителями Всеукраинских профессиональных союзов и объединений, которая состоялась в Киеве.

Президент также констатировал, что наиболее характерные нарушения трудового законодательства со стороны работодателей связаны именно с выплатой зарплаты.

«Задолженность по зарплате приближается сегодня к уровню 2002 года и составляет 2 млрд. грн.», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он подчеркнул необходимость разработки правительственной программы погашения такой задолженности.

«Мы ставим для себя задачу поднять уровень оплаты труда, понимая, что без этого невозможно наполнять Пенсионный фонд реальным бюджетом», - также очертил направления деятельности новой власти В.ЯНУКОВИЧ.

Среди конкретных мероприятий он назвал поиск возможностей по поднятию спроса на внутреннем рынке и реализацию инвестиционных программ на поднятие уровня экономики и развития внутреннего рынка.