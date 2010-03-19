Банк Англии отмечает восстановление экономики

Один из членов руководства Банка Англии Эндрю Сентанс считает, что британская и мировая экономики демонстрируют признаки роста, однако не исключает, что финансовые потрясения могут помешать восстановлению, сообщает Рейтер.

В интервью телеканалу CNBC в пятницу Сентанс сообщил, что ожидает замедления инфляции до 2 процентов, установленных британским ЦБ в качестве "потолка" для роста потребительских цен, или ниже, чему способствует приглушенный рост заработной платы.

"В общем, я рад изменениям, которые произошли за прошедший год, как в английской экономике, так и в мировой", - сказал Сентанс.

"Следует понимать, что существует риск повторения рецессии, однако это не основной прогноз. Следует видеть некоторые факторы, которые могут к этому привести: мы столкнулись с сильнейшими потрясениями в мировой экономике за последние пару лет, поэтому мы не можем исключить новые потрясения на финансовом фронте, которые затормозят восстановление", - добавил он.

"Но это не основной прогноз", - сказал он.

Согласно прогнозу Сентанса, инфляция, достигшая 14-месячного максимума в 3,5 процента в январе, снизится до 2 процентов.