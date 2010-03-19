Для богатых автомобили подорожают в разы?

Нагрузка при реформировании экономики Украины в большей степени ляжет на богатых и зажиточных граждан страны, уверен премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«Мы сделаем все, чтобы бедные не пострадали в результате реформирования, страдать им больше некуда уже. И сделаем так, чтобы нагрузка на реформирование экономики в большей степени легла на людей богатых, зажиточных», - сказал премьер-министр.

При этом он добавил, что сегодня перед государственной властью стоит задача создания в Украине среднего класса. «Задача наша – создать средний класс большой, уменьшить разрыв между бедными и богатыми. Это требование экономики», - отметил Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что «если мы хотим, чтобы экономика у нас была стабильной, значит, наша задача сделать так, чтобы большинство людей было зажиточных, и все, что нацелено на эту задачу, мы будем реализовывать».

Для реализации поставленных задач, по мнению главы правительства, нужно, прежде всего, в Украине оживить внутренний рынок.

«Главная задача правительства заключается в том, чтобы оживить внутренний рынок. И все, что работает на оживление внутреннего рынка, мы будем поддерживать. Поэтому различные меры, связанные с повышением налогообложения, в этом году не будут приняты, это однозначно», - сказал Н.АЗАРОВ. Он объяснил, что «у нас нет экономической целесообразности продолжать ту политику, которая была в прошлом году - дальше повышать налоги нельзя, поэтому очень осторожно нужно подходить к этим вопросам».

Как элемент сбалансирования в этом вопросе премьер-министр предложил дифференцировать налоговую нагрузку на различные слои населения. «Другое дело то, что богатые должны поделиться с бедными, это однозначно», - сказал он. И предложил способ, как этого добиться: «Какой механизм? Я уже предложил нашим товарищам – коллегам с Минэкономики - посчитать, сколько дорогостоящих машин завозится в Украину. Можем ли мы обойтись без "Мерседесов", "Роллс-ройсов", "Майбахов"? Можем или нет? А если кто-то не может без них обходиться, ну пусть он платит пятикратную стоимость, например».