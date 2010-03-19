С 2011 года начет действовать новый Налоговый кодекс

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что с 1 января 2011 года в Украине начнет действовать новый Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня журналистам в Днепропетровске.

«Я надеюсь, что новый Налоговый кодекс будет принят в ближайшее время и начнет действовать с 1 января 2011 года», – сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, премьер-министр заявил, что понятие налоговых каникул для малого и большого бизнеса неприемлемо, потому что бизнес должен работать.

Вместе с тем, Н.АЗАРОВ сообщил, что малый бизнес будет освобожден от налогов. При этом он уточнил, что данный вопрос будет рассматриваться на первом заседании Комитета по вопросам реформирования в Кабинете Министров Украины.