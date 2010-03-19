Банк России сворачивает антикризисную поддержку

Банк России объявил об очередном этапе по сворачиванию антикризисной поддержки кредитных организаций - с 1 мая 2010 года регулятор еще больше урежет лимиты банков по рискованным кредитам без обеспечения, сообщает Рейтер

"Совет директоров Банка России принял решение о снижении с 1 мая 2010 года лимитов по кредитному риску, устанавливаемых для кредитных организаций в целях предоставления кредитов без обеспечения", - сообщил ЦБ.

"Принятое решение является очередным этапом политики Банка России по сокращению масштабов использования механизма кредитования без обеспечения и переориентации российских кредитных организаций на традиционные инструменты денежно-кредитной политики".

Первый этап был реализован с 1 февраля 2010 года, когда Банк России снизил лимиты кредитного риска и повысил минимальные уровни рейтингов кредитоспособности.

Первый зампред ЦБР Алексей Улюкаев говорил, что ужесточение требований коснется только 10-12 банков, которые имеют задолженность перед ЦБ по беззалоговым кредитам, но они получат некоторый переходный период, после которого должны будут погасить свою задолженность.