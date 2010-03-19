Кабмин не сможет вернуть деньги, вложенные в банки

Правительству не удастся в этом году вернуть через приватизацию банков «Киев», «Родовид» и «Укргазбанк» вложенные в них средства.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, после того, как государство увеличило капитал этих банков путем выпуска государственных облигаций, их уставный капитал составляет 3,6 млрд. грн., 8,4 млрд. грн. и 5,7 млрд. грн. соответственно. При этом, украинская банковская система все еще испытывает сильные проблемы в связи с высоким уровнем проблемной задолженности, который составляет 35% кредитного портфеля, подчеркнул экономист. В то же время, по его оценкам, уровень проблемной задолженности по данным трем банкам выше среднего по банковской системе.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО 18 марта заявил, что Кабинет министров Украины готовит к приватизации три банка, которые были национализированы в последнее время.

«Мы готовим к приватизации три банка, которые были куплены государством», – сказал С.ТИГИПКО. Он подчеркнул, что сегодня в правительстве есть четкое понимание того, что деньги из Госбюджета, которые были вложены в эти банки, должны быть возвращены государству.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составила 84,21%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.