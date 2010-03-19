На модернизацию страны ежегодно нужно выделять 70 млрд. долл.

В модернизацию экономического сектора страны каждый год необходимо вкладывать 70 млрд. долларов, считает премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«Наша задача сконцентрировать ресурсы и направить на технологическое обновление», - сказал премьер-министр, отметив, что масштабы необходимого технологичного обновления огромны. «Если мы серьезно говорим о модернизации нашей экономики и о том, какие средства нужно вложить по стране в целом, так вот нам необходимо вкладывать минимум 70 млрд. долларов в год», - заявил Н. АЗАРОВ.

При этом он добавил, что «если в течение 10 лет мы такие темпы обеспечим, обеспечим эти объемы, то через 10 лет мы сумеем выйти на современный уровень развития экономики; если не выделим – мы отстанем».

Глава правительства объяснил, что «все мировые финансовые кризисы – это на самом деле проявление борьбы за передел рынка, попытки для себя создать наиболее оптимальные условия».