Азаров: факт повышения рейтинга Украины беспрецедентен

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает беспрецедентным недавний факт повышения международными агентствами кредитного рейтинга Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Премьер-министр напомнил, что «к сожалению, за последние два года кредитные рейтинги Украины опускались шесть раз…. и наши предшественники опустили их до дефолта». При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что именно благодаря доверию со стороны международного сообщества к новому правительству Украины произошло повышение кредитного рейтинга Украины.

«Политическая стабилизация на Украине, приход к власти правительства, которому инвесторы доверяют, привели к беспрецедентному - за одну только неделю несколько международных агентств дважды повышали наш кредитный рейтинг. Это реакция на те изменения в политической системе, которые произошли», - заверил премьер-министр.

Он отметил, что правительство воспользуется правильно этим доверием. «Как мы собираемся этим воспользоваться? Мы собираемся и дальше проводить работу, которая должна вызывать доверие. Работа заключается в том, что правительство должно быть прагматическим, должно работать над созданием и принятием реалистичного бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ. И отметил, что правительство «должно работать над реформами и, таким образом, мы будем создавать в стране хороший, благоприятный инвестиционный климат, и это самая главная наша задача».

По мнению главы правительства, «благодаря этому в страну придут инвестиции и не только придут чужие инвестиции, но и активизируется и внутренний инвестиционный механизм, а это будет означать только одно – ускорение темпов экономического роста и возможность решения социальных вопросов».

Как сообщал УНИАН, 18 марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по национальной шкале с «uaBBB» до «uaA».

По информации S&P, рейтинговое действие последовало за повышением суверенных рейтингов Украины по международной шкале: по обязательствам в иностранной валюте — до «B-/C», по обязательствам в национальной валюте — до «В/В» 11 марта 2010 г.

Напомним, 11 марта т.г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам – «позитивный».

Кроме того, 17 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз рейтингов Украины с «негативного» до «стабильного».

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте «B-» и краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «B». Страновой потолок Украины подтвержден на уровне «В-».