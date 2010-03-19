Экономист: участники рынка теперь играют в игру «угадай курс НБУ»

Недавно Национальный банк Украины (НБУ) изменил поведение и стал выходить на рынок в конце торговой сессии вместо проведения интервенций утром.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Таким образом, по его словам, «участники рынка теперь играют в игру «угадай курс сегодняшней интервенции НБУ».

Как подчеркнул экономист, сегодня межбанковский валютный рынок продолжил руководствоваться действиями Нацбанка. Межбанк закрылся котировками 7,9570-7,9650 грн./долл., после того как НБУ вышел с интервенцией по курсу 7,9602 грн./долл. Гривня за день укрепилась к доллару менее чем на 0,1%. При этом за неделю украинская валюта укрепилась к американской менее чем на 0,2%.

А.БЛИНОВ утверждает, что Нацбанк продолжает придерживаться политики де-факто фиксированного обменного курса. Однако ему необходимо показывать определенный уровень «колебаний» Международному валютному фонду, выступающему против политики фиксированного курса. Таким образом, дальнейшие «косметические» изменения курса возможны.