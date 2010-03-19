Экономист: участники рынка теперь играют в игру «угадай курс НБУ»

18:35, 19 марта 2010
Финансы
0

Нацбанк изменил поведение

Недавно Национальный банк Украины (НБУ) изменил поведение и стал выходить на рынок в конце торговой сессии вместо проведения интервенций утром.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Таким образом, по его словам, «участники рынка теперь играют в игру «угадай курс сегодняшней интервенции НБУ».

Как подчеркнул экономист, сегодня межбанковский валютный рынок продолжил руководствоваться действиями Нацбанка. Межбанк закрылся котировками 7,9570-7,9650 грн./долл., после того как НБУ вышел с интервенцией по курсу 7,9602 грн./долл. Гривня за день укрепилась к доллару менее чем на 0,1%. При этом за неделю украинская валюта укрепилась к американской менее чем на 0,2%.

А.БЛИНОВ утверждает, что Нацбанк продолжает придерживаться политики де-факто фиксированного обменного курса. Однако ему необходимо показывать определенный уровень «колебаний» Международному валютному фонду, выступающему против политики фиксированного курса. Таким образом, дальнейшие «косметические» изменения курса возможны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter