Макс Альер: миссия МВФ прибудет в Украину 24 марта

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 24 марта т.г.

Как сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте фонда, с таким заявлением сегодня выступил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

“По приглашению властей миссия МВФ, возглавляемая Таносом АРВАНТИСОМ, посетит Киев с 24 марта по 2 апреля для обсуждения с властями основ экономической политики, которые могут поддерживаться программой фонда”, - отмечено в сообщении.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.

Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года по итогам третьего пересмотра программы. Миссия МВФ завершила работу в Киеве в конце октября, при этом какого-либо позитивного заявления представителей фонда о завершении пересмотра сделано не было.

Позже МВФ заявил о возможности возобновления работы в Украине после формирования консолидированной позиции украинской власти в вопросе реализации антикризисных мер и принятия госбюджета-2010.

14 января 2010 года глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН выразил уверенность, что сотрудничество фонда с Украиной в рамках программы stand-by возобновится после завершения президентских выборов.

4 марта М.АЛЬЕР сообщил, что между руководством МВФ и Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ уже состоялся телефонный разговор, в котором представители фонда заявили о своей готовности дальнейшего сотрудничества с Украиной.