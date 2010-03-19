Эксперт: предложение валюты будет превалировать над спросом

В ближайшем будущем на украинском рынке будет превалировать предложение валюты над спросом.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

При этом, прогнозирует он, в своем курсообразовании участники рынка будут ориентироваться на Национальный банк.

По информации И.ДАВИДЕНКО, в период с 15 по 19 марта 2010 года предложение доллара США продолжало превышать спрос. Рынок колебался в течение недели в пределах 7,96-7,98 грн./долл. «На этом уровне курс остался лишь из-за того, что НБУ всю неделю выходил на рынок и покупал избыточное предложение валюты, постепенно, на несколько базисных пунктов, понижая цену покупки доллара», - считает эксперт.

Как полагает И.ДАВИДЕНКО, «большое предложение валюты на этой неделе было, скорее всего, связано с покупкой ОВГЗ нерезидентами, продолжающимся увеличением уставных капиталов банков с иностранным капиталом, приведением некоторыми крупными банками своих валютных позиций в соответствии с требованиями НБУ, а также продажами валюты экспортерами для расчетов с «Нафтогазом» за газ и с Минфином по налогам». Минфин на последнем аукционе понизил доходность ОВГЗ в среднем на 5%, что связано с большим спросом как со стороны украинских банков и других финансовых институтов, так и со спросом со стороны нерезидентов, сообщил эксперт.